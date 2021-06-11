РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Спортсменка из Люберец Полина Хомякова стала обладателем золотой медали на очередном этапе 5-й летней спартакиады молодежи России по легкой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли с 10 по 11 июня в Калуге, их участниками стали лучшие легкоатлеты первого этапа спартакиады.

«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Люберец Полина Хомякова стала золотым призером II этапа V летней спартакиады молодежи России по легкой атлетике. Спортсменка достойно представила округ, заняв первое место в беге на 800 метров с результатом 2.13,92 и первое место среди юниорок в беге на 400 метров с результатом 55.35», - отметил Ружицкий.

Он пожелал девушке удачи в финальном третьем этапе соревнований и поблагодарил ее тренера Татьяну Ромаданову за отличную подготовку спортсменки.