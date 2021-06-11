РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. Ограниченное количество вакцины от коронавируса «КовиВак» поступило в Домодедовскую центральную городскую больницу, сообщается на странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинация населения от Covid-19 будет проходить в приемном отделении больницы круглосуточно без записи. В городской поликлинике прививку можно сделать в часы работы медучреждения по предварительной записи.

В Подмосковье работают свыше 200 пунктов вакцинации от Covid-19. Кроме того, прививочные пункты открыты в 32 многофункциональных центрах.

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