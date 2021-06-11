РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Санитарный вертолет доставил годовалого ребенка с ожогами из подмосковного Красногорска в столичную больницу, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

Инцидент произошел днем в пятницу. Годовалому ребенку с ожогами понадобилась срочная помощь. Из больницы в Красногорске экипаж санитарного вертолета эвакуировал малыша в специализированное лечебное учреждение столицы.

На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая контролировала состояние маленького пациента.