РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 июн. Клиентский офис МособлЕИРЦ в Щелкове будет закрыт с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, сообщается на сайте администрации городского округа.

Контактный центр будет работать в привычном режиме - ежедневно с 08:00 до 22:00. Позвонить в контактный центр можно по телефонам: 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.