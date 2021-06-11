РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. Для участников проекта «Активное долголетие» в подмосковных Котельниках стали доступны настольные игры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Поскольку людям старшего поколения полезны игры на улучшение памяти, было принято решение расширить список активностей проекта. Игры помогут пожилым скрасить досуг.

Всех желающих принять участие в проекте ждут по понедельникам в июне в 15:00 по адресу: Котельники, мкрн Силикат, ДК «Силикат», комната 10.