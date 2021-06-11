РИАМО - 11 июн. Музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Серпухове, отложили еще на один год из-за риска распространения коронавируса, с 25 июня начнется автоматизированный возврат билетов, сообщается на сайте фестиваля.
«Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля «Нашествие» совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля - 29-31 июля 2022 года. Место проведения - наш любимый Серпухов. Мы будем ждать гостей «Нашествия» в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!» - рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
С 25 июня начнется автоматизированный возврат билетов, их переоформление на следующий год или смена владельца.
Управляющая фестивалем Евгения Киселева поблагодарила артистов и гостей, которые не возвращали билеты за 2020 год и терпеливо ждали.
«В течение последних 3 месяцев мы готовились к проведению музыкального фестиваля «Нашествие» в Серпухове. Московская область очень хотела провести на своей территории этот крупнейший в России фестиваль. Ведь это крупнейшее в стране массовое мероприятие», - подчеркнул и. о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.
По его словам, для проведения фестиваля проделана огромная работа, и, чтобы не подводить гостей и артистов, «Нашествие» решили перенести на следующий год. Он попросил гостей и жителей Подмосковья отнестись к переносу фестиваля с пониманием и подождать до июля 2022 года.
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