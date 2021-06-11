РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Почти 3,5 тыс. человек обратились в центр занятости населения подмосковного Красногорска с начала года, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты.
С начала года в службу занятости городского округа Красногорск обратились 3 449 граждан, из них за содействием в поиске подходящей работы - 2 184 человека.
Она добавила, что все свободные вакансии городского округа Красногорск, а так же информация о положении на рынке труда размещаются на сайте ГКУ МО Красногорского ЦЗН в разделе «Гражданам/Подбор работы».
Ознакомиться со всеми вакансиями региона можно на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».
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