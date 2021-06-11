РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Почти 3,5 тыс. человек обратились в центр занятости населения подмосковного Красногорска с начала года, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты.

С начала года в службу занятости городского округа Красногорск обратились 3 449 граждан, из них за содействием в поиске подходящей работы - 2 184 человека.

«При содействии службы занятости с начала 2021 года было трудоустроено 1 693 человека. На сегодняшний день в банке вакансий округа более 2000 вакансий, из которых 69% по рабочим специальностям», - сообщила директор Красногорского ЦЗН Татьяна Степанова.

Она добавила, что все свободные вакансии городского округа Красногорск, а так же информация о положении на рынке труда размещаются на сайте ГКУ МО Красногорского ЦЗН в разделе «Гражданам/Подбор работы».

Ознакомиться со всеми вакансиями региона можно на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».