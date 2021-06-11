РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. В подмосковных Котельниках разработают городскую навигацию тропинок и дорожек, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Местом встречи, где заместители главы администрации города встретились с активными жителями, на этот раз стал микрорайон Опытное поле. В настоящее время большинство пешеходных городских маршрутов заканчиваются у метро или автовокзала. Ситуацию можно исправить, если разработать четкую систему городской навигации тропинок и дорожек.

Алексей Воронцов, заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства, Ирина Копыльченко, заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы строительства, транспорта и дорожного хозяйства, имущественных отношений, лесного хозяйства и рекламы вместе с активом микрорайона и представителями городской Общественной палаты прошли теми маршрутами, где не хватает таких указателей.

По мнению местных жителей, поток пешеходов от метро делится на три части. Часть уходит через «Оранж парк» в сторону микрорайона Белая Дача, два других мощных потока направлены к повороту 3-го Покровского проезда у дома №4, далее разделяются. Везде идет стройка, поэтому часто жители обращаются в администрацию города по поводу замусоренности территории и активности строительной техники. В ходе встречи были определены ключевые пункты и места возможного размещения дорожных указателей, которые будут направлять движение пешеходов.

После встречи Алексей Воронцов провел проверку поручений главы Сергея Жигалкина в микрорайоне, которые ранее были даны во время его обхода территории с жителями.