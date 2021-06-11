РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Конкурс искусств Центрального федерального округа «Город А» стартовал в подмосковном Красногорске в пятницу, 11 июня, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

По словам одного из организаторов конкурса Михаила Иванова, конкурс объединит около 6,7 тыс. участников их 59 регионов. Заявку на участие подали 9 команд, в самой многочисленной из них более 300 человек.

В рамках конкурса пройдет ряд фестивалей, будут задействованы 12 городских площадок.

В пятницу в рамках проекта «Город А» стартовал всероссийский хакатон, в рамках которого молодые архитекторы-урбанисты за три дня разработают проект благоустройства Яблоневого сквера.

Официальное открытие конкурса запланировано в субботу, 12 июня, в Зеленом театре Городского парка в 21:30.

Финал конкурса пройдет в воскресенье, 13 июня, на стадионе «Зоркий». Хедлайнерами конкурса станут Юлия Савичева, Согдиана, Доминик Джокер и Катя Кокорина.

В состав жюри входят министр культуры Московской области Елена Харламова, певец и общественный деятель Денис Майданов, певица и генеральный продюсер кинокомпании «Династия» Наталья Майданова, заместитель руководителя «Россотрудничества» Дмитрий Поликанов, директор «Роскультцентра» Марина Абрамова, начальник управления регионального взаимодействия «Росмолодежи» Кирилл Литвицкий, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член ОП РФ Татьяна Дмитриева и другие.