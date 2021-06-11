РИАМО - 11 июн. 53 нарушения выявили у такси в аэропорту Домодедово. Всего за рейд проверили свыше 110 машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

9 водителей привлекли к административной ответственности за отсутствие атрибутики такси и информации о водителе в салоне. 4 машины эвакуировали за отсутствие разрешений и прохождения тех– и медосмотров у водителей, 2 машины такси были подключены к агрегаторам. Помимо прочего, нарушения масочного режима выявили у 1 водителя.

Минтранс Подмосковья и правоохранители проводят рейды с целью пресечь нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси каждый день. Так, с начала текущего года удалось проверить свыше 20,5 тыс. транспортных средств и пресечь свыше 6,5 тыс. административных нарушений.

В Подмосковье работает свыше 94 тыс. машин такси по разрешениям. Ведомство призвало граждан пользоваться услугами только легальных перевозчиков.

Проверить разрешения на работу такси можно по QR-коду в салоне машины либо на сайте по ссылке.