РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В эту субботу в городском округе Люберцы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России! Давайте вместе отметим День нашей великой страны! Откроем торжества по-спортивному. В 9:00 состоится традиционный утренний забег в парке «Наташинские пруды», в 11:00 на территории спортивной школы Олимпийского резерва пройдет турнир «Кубок РосМолСпорта по спортивному ножевому бою», - уточнил Ружицкий.

Также в этот день будут организованы праздничные концерты, тематические выставки и мастер-классы, танцевальные флэшмобы, интеллектуальные игры.

«Все мероприятия пройдут со строгим соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Убедительно прошу вас, будьте осторожны, соблюдайте все требования Роспотребнадзора! Берегите себя и своих близких», - завершил Ружицкий.

Подробную программу мероприятий вы можете посмотреть на сайте www.люберцы.рф.