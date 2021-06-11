РИАМО - 11 июн. Бизнес и столичные власти планируют обсудить создание антиковидных зон в кафе, это предложили сами предприниматели, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил защитить клиентов ресторанов от Covid-19 посредством создания специальных зон, в которых смогут находиться только привитые от заболевания посетители.

«Мы обсудим с ними (предпринимателями – ред.) правила и требования к ним», – сказал Немерюк.

Организовать зоны для привитых от коронавирусной инфекций гостей, по словам представителей отрасли, готовы не все кафе и рестораны из-за небольшой площади многих заведений. Некоторые рестораторы также считают неэтичным делить гостей по признаку вакцинации.

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