РИАМО - 11 июн. Весенний пик пандемии Covid-19, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, сдвинулся на июнь-июль, тяжесть заболевания ухудшается, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что весенний пик пандемии ожидался в апреле-мае, как и годом ранее, однако в этот раз он сдвинулся.

В столице продолжает расти растет заболеваемость Covid-19. За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 5853 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии в городе зафиксировали 1 220 312 случаев заболевания.

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