РИАМО - 11 июн. За пределами Московской кольцевой автодороги до 2024 года построят 8 новых станций Московского метрополитена, строительство таких станций является частью комплексного решения транспортных проблем столицы, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«8 станций метрополитена появится за пределами МКАД до 2024 года – это четыре станции Троицкой линии, станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, станция «Новомосковская» Сокольнической линии, участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова», - сказал Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, строительство таких станций является частью комплексного решения транспортных проблем Москвы и районов города за пределами МКАД, включая самые новые территории.

Рафик Загрутдинов добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу обеспечить 90% жителей столицы стациями метро в шаговой доступности.

«Но просто взять и действующую линию продлить мы не можем: должны просчитать все возможные варианты трассировки линий метрополитена для удобства и комфортности передвижения пассажиров, сокращения их числа в часы пик в подвижном составе, разгрузки линий действующего метро и экономии времени в пути», - объяснил глава Депстроя Москвы.

На днях рабочие приступили к возведению станций «Академическая» и «Улица Строителей» Троицкой линии.

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