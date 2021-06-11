РИАМО - 11 июн. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в столице после стрельбы акциониста на Красной площади, мужчина доставлен в отдел полиции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Акционист Павел Крисевич стрелял из стартового пистолета. Нарушителя порядка задержали полицейские. Это произошло во время патрулирования Красной площади. Злоумышленник выстрелил 3 раза – 2 в воздух и 1 сымитировал в себя.

В настоящее время Крисевич задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ.

Крисевич известен скандальными перформансов. В конце 2020 года его задержали у здания ФСБ. Тогда он изобразил распятого Иисуса Христа.

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