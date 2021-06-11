РИАМО - 11 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев в торжественной обстановки вручили паспорта гражданина Российской Федерации 10 мытищинским школьникам, достигшим возраста 14 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.
Накануне Дня России 11 июня в рамках акции «Мы – граждане России» по всей стране прошло вручение юношам и девушкам главного государственного юридического документа.
«Сегодня в преддверии главного государственного праздника проходит хорошая акция. В торжественной обстановке самым молодым гражданам России вручают паспорта. Конечно, ребята волнуются. Для них это важное событие. Хочу пожелать им всегда оставаться патриотами своей Родины, любить свой микрорайон, свой город, свой регион и свою большую страну», - рассказал Вячеслав Фомичев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии