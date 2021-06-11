«Дорогие ребята. Сегодня праздник в вашей жизни, один из ключевых ее моментов. Вы получаете паспорт. С сегодняшнего дня у вас появляются дополнительные права и дополнительная ответственность, как у полноценных граждан Российской Федерации. Получение паспорта – очень важный этап, но вы сами выбираете свое направление в жизни. Хочу пожелать, чтобы этот выбор был успешным. Поздравляю вас и желаю доброго жизненного пути», - сказал Виктор Азаров.