РИАМО - 11 июн. Количество проверок кафе и летних веранд на предмет исполнения требований антиковидной безопасности увеличат в Москве в выходные дни, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Погода располагает к тому, чтобы москвичи и гости столицы отдыхали на верандах в ресторанах, но при этом деятельность ряда заведений была приостановлена в связи с тем, что не была соблюдена дистанция в 1,5 м между столиками. Это требование не выполняется в залах и верандах. Например, уже одна из веранд была исключена из дислокации. Поэтому я еще раз призываю всех соблюдать все требования и нормы. Обязательны ношение масок и соблюдение социальной дистанции», – сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что на текущий момент в мегаполисе действуют ограничения по работе предприятий потребительского рынка. Введены ограничения для концертных залов, театров по количеству посетителей. В общественных местах нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Немерюк также обратился к предпринимателям с просьбой выполнять установленные антиковидные требования. В противном случае им грозят санкции или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Москве растет заболеваемость коронавирусом. Так, за минувшие сутки в городе выявили 5853 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии в столице зафиксировали 1 220 312 случаев инфицирования.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>