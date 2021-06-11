РИАМО - 11 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не станут ужесточать противоэпидемические меры, сообщает ТАСС.

«Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает Covid-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и т. д. Опасность реально высокая», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Он добавил, что уже даны указания службам, они будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора.

«Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что иммунитет к коронавирусу выработался у порядка 50% москвичей.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 220 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице проводится масштабная кампания по вакцинации от заболевания. При любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызывать врача.

Неутешительная статистика: почему снова растет заболеваемость в Москве>>