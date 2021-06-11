РИАМО - 11 июн. В Одинцовском городском округе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 51 423 человека, из них вторым – 46 603. Ход вакцинации обсудили на еженедельном совещании «Выездной Администрации» главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«План вакцинации в настоящий момент выполнен на 31,5%. Мы приближаемся к его трети, но работа впереди огромная. Тем более, в последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости в округе. Нужно убеждать и еще раз убеждать людей – на улицах, на производстве, во всех учреждениях. Мы очень рассчитываем и на силу слов наших врачей в беседах с пациентами. В последние годы в обществе сильны антипрививочные тенденции. Увы, это стало модным. Преодолеть эти настроения может только сильная аргументация в сочетании с доступностью вакцины. И, возможно, поощрение тех, кто процедуру прошел», - отметил Андрей Иванов.

За последнюю неделю наблюдается увеличение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в медицинские учреждения округа. Если на 26 мая лечение проходили 677 человек, то на 2 июня – 629, а на 9 июня – 800. Из них жителей Одинцовского округа – 315, 305 и 338 соответственно. Коечный фонд муниципалитета на сегодняшний день составляет 881 койку.

Всего в Одинцовском округе работает 22 пункта вакцинации по 17 адресам. Из них 15 расположены в 10 поликлиниках и амбулаториях, 5 – в торговых центрах. Еще один мобильный пункт вакцинации – ФАП – работает на привокзальной площади Голицыно. Также прививку можно сделать в круглосуточном пункте вакцинации, расположенном в Хирургическом корпусе ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница».

Особое внимание, как подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов, необходимо уделить также выездным пунктам вакцинации на крупных мероприятиях. Например, в минувшую субботу, 5 июня, мобильный пункт работал в усадьбе Вязёмы на Фестивале «Арт-пикник АСП» - с 11:00 до 16:00, а в воскресенье, 6 мая, с 11.00 до 16.00 привиться можно было на Пушкинском празднике в усадьбе Захарово.

Еще одно важное направление в рамках кампании по вакцинации – работа с СНТ, ДНТ, коттеджными поселками и пр. Для организации выездной вакцинации председатели могут обратиться в управление социального развития администрации Одинцовского городского округа по телефону 8-495-596-14-29. Так, выездной пункт вакцинации приедет 16 июня в СНТ «Дубрава» в деревне Дарьино. Он будет работать с 10:00 до 14:00, предварительная запись на прививку не требуется.

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