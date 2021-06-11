РИАМО - 11 июн. Столичные предприниматели предложили выплачивать премии сотрудникам, которые привились от коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Одно из предложений поступило от самого предпринимательского сообщества, оно касается стимулирования вакцинации, привитым сотрудникам будут выплачиваться премии. Также они предложили одну из мер информирования – ношение привитыми сотрудниками значка с надписью «Я вакцинирован», – сказал Немерюк.

В столице проводится вакцинация от коронавируса. Привиться можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

Так, в столице почти 660 тыс. жителей старше 60 лет сделали прививку от Covid-19.

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