РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В городском округе Люберцы продолжаются работы по замене старых остановочных павильонов, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

Проведены работы по замене двух старых остановочных павильонов на новые в Люберцах на 1-ом Панковском проезде. По просьбе жителей также заменили две остановки в деревне Мотяково на проезд к ЖК «Кореневский форт».

В управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры напомнили, что свои вопросы и предложения по содержанию или ремонту остановок общественного транспорта жители могут направить на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.