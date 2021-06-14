Ежегодно 14 июня во всем мире отмечают День блогера — молодой праздник, появившийся в 2004 году. РИАМО и сеть книжных магазинов «Читай-город» подготовили подборку интересных книг, написанных блогерами. В них — советы по созданию блога для взрослых и детей, инструкции по записи подкастов и уроки русского языка.

Евгений Фист «Слава блогу. Лонгриды, покорившие инстаграм»

Книга представляет собой сборник лонгридов автора, чей профиль в Instagram стал одним из самых читаемых мужских блогов. В своих текстах Евгений рассуждает о жизни: о проблеме отцов и детей, о любовных отношениях, творчестве и самореализации. «Эта книга как подорожник от всех проблем и библия хорошего настроения», — пишет автор и добавляет, что этот «стендап-сборник» продлевает жизнь.

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Анна Денисова «Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным»

Если вы давно планировали начать свой блог или уже его ведете, но хотите привлечь больше подписчиков, эта книга вам пригодится. Анна Денисова уже привела в «Яндекс.Дзен» множество блогеров, а потому знает, с какими проблемами сталкиваются новички. В своей книге она дает пошаговую инструкцию по созданию и продвижению своего блога. Автор уверяет, что создать успешный блог может даже человек без опыта и денег на рекламу.

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Нина Зверева, Светлана Иконникова «Звезда соцсетей. Как стать крутым блогером»

Книга подойдет для детей и подростков, которые хотят начать собственный блог. Авторы рассказывают об основах сторителлинга, о правильной постановке кадра и световых схемах для съемки видео. Вся информация — доступная и понятная, а оформление книги — яркое и стильное.

У авторов большой опыт преподавания и написания текстов. Нина Зверева — журналист и спикер, которая обучила уже 20 тысяч человек за свой сорокалетний стаж работы. Светлана Иконникова — писатель и блогер, автор курса «Дрессированные тексты». Самому младшему ее ученику было всего девять лет.

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Кристина Вазовски «Подкаст за две недели: От идеи до монетизации»

Сегодня подкасты пользуются большой популярностью. Кажется, будто их слушают, обсуждают и записывают вообще все. Основательница студии «ТОЛК» Кристина Вазовски выпускает русскоязычные подкасты, которые попадают в топ Apple Podcasts. В своей книге она рассказывает, как начать свой подкаст с нуля с минимальными вложениями, развить навыки сторителлинга, освоить монтаж и выстроить стратегию продвижения.

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«Читай, зарабатывай»

Если вы хотите стать частью книжного интернет-сообщества, эта книга для вас. В ней двенадцать книжных блогеров рассказали, что почитать, где найти единомышленников и как заработать на любимом деле. Материал для издания отобрали самые популярные книжные блогеры рунета — Anthony Uly и Ulielie.

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Ольга Савельева «ПроЖИВАЯ. Как оставаться счастливым, проживая самые сложные моменты жизни»

Не секрет, что многие люди, часто сталкиваясь с осуждением за проявление эмоций, становятся «железными». Они привыкли сталкиваться с душевной болью, но вопреки всему продолжать двигаться дальше. В своей новой книге автор бестселлеров и блогер Ольга Савельева говорит, что каждый из нас — просто человек, который имеет право веселиться и грустить, любить и ненавидеть. Ольга учит, как проживать плохие и хорошие моменты жизни, оставаясь при этом собой.

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Александр Турлаков «Все будет ТikТоk. С нуля до миллиона: лайков, просмотров, подписчиков, денег»

Совсем недавно автор книги не ладил с социальными сетями, и все его попытки добиться успеха проваливались. Но всего за одну ночь Александр Турлаков стал популярным в ТikТоk. Теперь он — блогер и консультант в области социальных сетей. В своей книге Александр разбирает алгоритмы площадки, рассказывает, как начать снимать видео без серьезных вложений и с какими трудностями могут столкнуться новички.

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Николай Жаринов «Тайная жизнь шедевров: реальные истории великих картин и их создателей»

У каждого истинного шедевра есть своя история. В книге «Тайная жизнь шедевров» главный редактор проекта Artifex раскрывает историю создания 13 знаковых полотен в контексте эпохи и жизни художников. Речь пойдет о картинах Алексея Саврасова, Михаила Врубеля, Пабло Пикассо, Ивана Айвазовского и других талантливых художников.

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Александра Митрошина «#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание»

Известный Instagram-блогер Александра Митрошина рассказывает в книге о своей системе тренировок и принципах правильного питания. Помимо этого, она предлагает читателям три программы тренировок — без оборудования, с фитнес-резинками, с гантелями и штангой — и 21 готовый рацион питания на разную сумму калорий. Александра подготовила советы для людей с различным ритмом жизни и с разными вкусовыми предпочтениями.

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Татьяна Гартман «Речь как меч. Как говорить по-русски правильно»

Видеоблогер Татьяна Гартман на своем YouTube-канале рассказывает о речевых ошибках известных телеведущих и популярных звезд, а также дает советы, помогающие их не повторять. Татьяна считает, что сейчас грамотная речь стала большой редкостью, а в процессе общения люди не утруждают себя правильным произношением. В своей книге Гартман учит читателей правильно обращаться с русским языком. Все ошибки, которые разбирает автор, она взяла из реальной жизни.