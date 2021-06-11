РИАМО - 11 июн. В столице проверяют предприятия на соблюдение антиковидных мер, за сутки провели более 2 тыс. проверок. Было выявлено много нарушений, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Мы общаемся при помощи различных электронных сервисов с предпринимательским сообществом. Мы еще раз предупредили коллег о грядущих проверках и призываем соблюдать требования Роспотребнадзора», – сказал Немерюк.

Он добавил, что по результатам уже прошедших проверок деятельность ряда предприятий планируют приостановить.

Немерюк подчеркнул, что на текущий момент в мегаполисе действуют ограничения по работе предприятий потребительского рынка. Введены ограничения для концертных залов, театров по количеству посетителей. В общественных местах нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

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