РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Спортсмены Федерации киокусинкай городского округа Люберцы завершили летние сборы в Центре подготовки сборных команд по киокусинкай на реке Пахре, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Спортсмены Федерации киокусинкай городского округа Люберцы в возрасте от 6 до 17 лет прошли особую подготовку под руководством высококвалифицированных инструкторов, мастеров киокусинкай карате. Каждый день был насыщен тренировками и различными спортивными мероприятиями.

Вторая смена у каратистов состоится с 15 по 22 августа, уточнили в комитете по физической культуре и спорту.