РИАМО - 11 июн. Пять автомобилей столкнулись на 59 км Ленинградского шоссе у деревни Дубинино городского округа Солнечногорск, в аварии пострадал человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Участниками массового ДТП стали 2 грузовых и 3 легковых автомобиля. В результате столкновения есть пострадавший, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>