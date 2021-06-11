РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, подозреваемого в краже телефона на озере в поселке Малаховка Люберец, сообщает МУ МВД России «Люберецкое».

Ранее в дежурную часть Малаховского отдела полиции поступило заявление от местного жителя. Он рассказал о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон. Заявитель пояснил, что ловил рыбу на озере, а телефон и вещи оставил на берегу. Сумма материального ущерба составила 13 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 37-летний житель поселка Быково. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».