РИАМО - 11 июн. Центробанк считает, что российская экономика вернется к докризисному уровню во второй половине 2021 года, поскольку экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий, сообщает РИА Новости.

В пятницу ЦБ поднял ключевую ставку с 5 до 5,5%. Регулятор не исключает ее дальнейшего увеличения для сдерживания инфляции в стране.

«На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий», - отметили в Банке России.

Оперативные индикаторы Центробанка фиксируют устойчивый рост потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность достигла допандемийного уровня.

По оценкам Банка России, также значительно вырос объем производства в большинстве отраслей, стало появляться больше рабочих мест. Кроме того, возвращается спрос на экспортные товары.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что восстановление российской экономики идет опережающими темпами.

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>