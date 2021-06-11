РИАМО - 11 июн. В Москве днем в пятницу пробки достигли 8 баллов из 10 возможных, самые сильные заторы в центре и на юге города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Большая загруженность отмечается на Садовом кольце и прилегающих улицах в Таганском районе в центре столицы, на Устьинской набережной, Яузском бульваре, Лубянке, Солянке, большой Полянке и Чистых прудах. «Бордовая» пробка на Люсиновской улице из-за ДТП.

На третьем Транспортном кольце сильные пробки в Лефортовском тоннеле, а также на пересечении с Кутузовским, Ленинградским Волгоградским проспектами.

Из вылетных магистралей стоят: проспект Мира, проспект Маршала Жукова, Ленинский проспект, проспект Вернадского, Люблинская улица и Ленинградское шоссе. Также стоит Аминьевское шоссе.

На МКАД затруднения по всей магистрали. Самые сильные пробки в районе Калужского, Киевского, Новорязанского шоссе.

Улучшения дорожной ситуации не стоит ждать раньше 20 часов, когда пробки снизятся до 6 баллов. Ситуация также может и ухудшиться до 9 баллов в ближайшие часы.