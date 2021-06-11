РИАМО - 11 июн. Порядка 13 тыс. выпускников в Подмосковье написали ЕГЭ по истории и физике, экзамены прошли без нарушений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Сегодняшние экзамены продолжают основной период экзаменационной кампании. На экзамены по физике и по истории ребятам было отведено 3 часа 55 минут. За это время участникам по истории нужно было выполнить 25 заданий, по физике – 32 задания. Все прошло штатно, без нарушений», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
Она уверена, что выпускники справились с заданиями достойно. Результаты ЕГЭ станут известны 28 июня.
Для проведения экзамена в регионе задействовали 200 пунктов. 15 июня выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию.
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