«Сегодняшние экзамены продолжают основной период экзаменационной кампании. На экзамены по физике и по истории ребятам было отведено 3 часа 55 минут. За это время участникам по истории нужно было выполнить 25 заданий, по физике – 32 задания. Все прошло штатно, без нарушений», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.