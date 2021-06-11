РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть фотовыставку, приуроченную к 80-летию города, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
В Павшинской Пойме открылась фотовыставка «Через фокус «Зенитара». Экспозиция, организованная Красногорским заводом имени Зверева Холдинга «Швабе», располагается на площади у Никольского собора и приурочена к 80-летию Красногорска. Участие в открытии приняли начальник управления по вопросам культуры и туризма Вадим Елизаров и представитель ПАО КМЗ, депутат совета депутатов горокруга Красногорск Юрий Королев.
Вниманию посетителей представлены 26 работ учеников Красногорской фотошколы. Все фотографии сделаны с помощью объективов «Зенитар».
На открытии мероприятия выступили творческие коллективы и сольные исполнители КДК «Мечта» и МУ «Клуб «Досуг». Также участники и посетители мероприятия провели флешмоб ко Дню России, растянув на площади государственный флаг Российской Федерации.
Данную экспозицию можно будет увидеть до конца лета, ко Дню города организаторы планируют ее обновить.
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