РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Руководитель ансамбля «Россия» из подмосковного Красногорска Любовь Вышегородцева удостоена президентского гранта в размере 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заслуженный работник культуры Подмосковья, руководитель народного ансамбля танца и детской образцовой студии «Россия» МАУК ККДК «Подмосковье» Красногорска Любовь Вышегородцева выиграла президентский грант на основании распоряжения о присуждении грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства за 2020 год.

Президентский грант в размере 1 миллиона рублей присудили для поддержки цикла хореографических мероприятий «Всей семьей к народным истокам».

«Поздравляем с очередной победой первоклассных педагогов округа и желаем новых творческих свершений!» - заключается в сообщении.