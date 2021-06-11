РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Работы по замене труб горячего водоснабжения проводят в жилом комплексе в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В ЖК «Красногорский» меняют трубы системы горячего водоснабжения. В микрорайоне проводят замену оцинкованных труб системы горячего водоснабжения на полипропиленовые.

Ранее жители ЖК «Красногорский» в поселке Нахабино столкнулись с проблемой некачественного водоснабжения. По результатам проб воды специалисты установили причину - изношенность стояков из-за некорректной работы ВЗУ после ввода застройщиком.

Для улучшения качества водоснабжения замену оцинкованных труб системы ГВС на полипропиленовые уже провели в домах 1, 2, 3 очередей по улицам Королева и Белобородова.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, в настоящее время уже более 7 домов ЖК пользуются новой системой водоснабжения. В процессе выполнения работы по замене труб горячего водоснабжения четвертой очереди. Завершение работ по замене всех труб ГВС в ЖК «Красногорский» запланировано на конец ноября текущего года.

Администрация округа проводит регулярные встречи с инициативной группой ЖК. В ближайшее время будет проведен контрольный трехкратный отбор проб с участием самих жителей.