РИАМО - 11 июн. В преддверии Дня России глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил паспорта 10 юным жителям муниципалитета. Передача прошла в торжественной обстановке на площадке учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке ВС РФ «Патриот», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Обращаясь к ребятам, руководитель муниципалитета подчеркнул, что получение паспорта – это важный и символический момент в жизни каждого гражданина Российской Федерации.

«Близится День России, мы отмечаем этот праздник, который появился в новейшей истории нашей страны, с 12 июня 1992 года. И, конечно, этот день для нас символизирует новый этап в истории России, мы вспоминаем все то, чем гордится наша страна, говорим о ценностях свободы, обо всех наших достижениях и, конечно, о том, как сделать будущее России еще лучше. И, ребята, это во многом будет зависеть именно от вас», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что с получением паспортов ребята обретают новые гражданские права, которых у них ранее не было.

«Но вместе с ними у вас появляется и ответственность. У каждого взрослого человека помимо прав и свобод есть и много обязанностей. Я поздравляю вас с этим важным и знаковым событием – получением первых паспортов», — сказал Андрей Иванов.

Вместе с паспортом каждый из ребят по традиции получил из рук руководителя муниципалитета подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Вместе с Андреем Ивановым ребят поздравил с памятным событием Заслуженный артист Российской Федерации, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов.

«Сегодня большой праздник для ребят. Очень хочется, чтобы те имена, которые вписаны в паспорта – ими гордились и родители, и наша великая страна. Получение первого паспорта — это очень трепетное событие для каждого», — отметил Денис Майданов.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылся в парке ВС РФ «Патриот» в начале марта этого года. «Авангард» - уникальный для России проект. Здесь школьники, юноши и девушки, проходят курсы военно-патриотического воспитания и подготовки по 5 военно-учетным специальностям. Все это происходит в живом современном интерактивном формате.