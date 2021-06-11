РИАМО - 11 июн. В Подмосковье планируют использовать электронные паспорта школ, они позволят оперативно получать информацию об образовательной организации, формировать отчеты, сводить и анализировать достижения и результаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Цифровизацию сферы образования обсудили в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

«Наши школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт образовательных организаций. В нем соберем все данные, которые требуются для отчетов», — сказала заместитель министра образования Московской области Елена Дрыганова.

Оснащение школ

В регионе 1,5 тыс. школ, в них учатся 942 тыс. детей. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019-2020 годах в 227 школ региона поступило более 5,6 тыс. планшетов, 576 проекторов, свыше 5,4 тыс. ноутбуков, 290 интерактивных досок. Все школы оснастили высокоскоростным интернетом.

В этом году в 347 школ поставят свыше 1,3 тыс. IP-камер, 354 smart TV, 347 серверов, 265 проекторов, 705 интерактивных досок. Все школы оснастят точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входом.

Системы и госуслуги в образовании

С 2015 года в Подмосковье работает школьный портал. На портале можно формировать расписание, работать с дневником, журналом, собирать, хранить и обрабатывать сведения об успеваемости. Портал также автоматизирует процесс оценки успеваемости.

В регионе также действует ряд информационных систем для записи в детский сад, в кружки и секции, для ведения учета детей, которым требуется опека, система индивидуальных и групповых дистанционных занятий, система доступа к электронным учебникам и другому образовательному контенту, профессиональные сообщества и методическая поддержка педагогов, система оценки качества образования.

Наиболее популярными госуслугами в сфере образования являются запись на кружки и секции, компенсация родительской платы, прием на обучение, постановка на учет и зачисление в детсад, электронный дневник и информация о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В апреле запустили тестовую онлайн-диагностику государственной итоговой аттестации с использованием системы удаленного проведения.

Дрыганова отметила, что эту программу планируют использовать более широко в дальнейшем. Если школьник хочет проверить, как он сдаст ГИА, он может использовать эту систему. Систему также планируют использовать в школах, где показываются низкие результаты государственной итоговой аттестации.

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