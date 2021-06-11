РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 июн. В подмосковном Дзержинском завершены пуско-наладочные работы третьего участка водовода от ВЗУ №1, все жители города обеспечены чистой водой, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Произведен забор воды, результаты проб подтвердили, что подаваемая вода полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
В Дзержинском реализован весь комплекс работ по улучшению системы водоснабжения муниципалитета: строительство трех новых участков водовода до водозаборных узлов №3 и №1 общей протяженностью в 2,3 километра с последующим подключением к системе Московского водоканала.
Реализация строительства сетей водоснабжения и реконструкции ВЗУ в Дзержинском осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, а также президентского проекта «Жилье и городская среда».
Всего в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Чистая вода» за 7 лет чистая вода пришла в дома более 2 млн жителей региона.
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