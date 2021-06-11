РИАМО - 11 июн. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное подведение газа к границам домовладений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Необходимые изменения внесли в закон о газоснабжении в РФ. Согласно им, население не будет платить за подводку газа к отдельным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах.

Изменения нацелены на повышение уровня газификации в стране. Программа социальной газификации будет реализовываться в два этапа: первый продлится до 2023 года, второй - до 2030 года.

Согласно утвержденным поправкам, в стране создается единый оператор газификации, которым станет компания «Газпром». Развитием газификации территорий будут заниматься единый оператор и региональные операторы совместно с органами государственной власти субъектов РФ и органами публичной власти федеральных территорий.

Услуга по подключению домовладения к газу будет оказываться в режиме одного окна на основании комплексного договора. Согласно договору подведение трубы к границе участка будет для домовладельца бесплатным. При этом сроки подключения сократятся вдвое.

Федеральному правительству поручено до 1 ноября 2021 года принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию программы социальной газификации.

Совфед одобрил закон о бесплатном подведении газа к участкам в России>>