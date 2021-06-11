РИАМО - 11 июн. В 3 округах Подмосковья отремонтировали 4 железнодорожных переезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, были отремонтированы 2 переезда в Ногинске, по 1 переезду в Орехово-Зуевском и Дмитровском округах.

В Ногинске уложили асфальт на пешеходных подходах к переездам, устранили ямы. В Дмитровском округе на переезде 68 км заменили настил и дефектные шпалы, покрасили ограждения.

В этом году в Подмосковье отремонтируют еще около 130 ж/д переездов в 16 округах. Работы планируют завершить в октябре.