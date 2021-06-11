РИАМО - 11 июн. Рассмотрение дела о лишении рэпера Элджея водительских прав за езду в нетрезвом виде состоится 23 июня в судебном участке мирового судьи №160 в Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе Мосгорсуда.

Судебное заседание начнется в 10 часов утра.

Сотрудники ГИБДД остановили популярного исполнителя ночью 26 мая на проспекте Маршала Жукова. У музыканта были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от медосвидетельствования. За это в отношении Элджея составили административный протокол.