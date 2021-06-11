РИАМО - 11 июн. Пять юных жителей подмосковного Реутова накануне празднования дня России получили паспорта гражданина Российской Федерации из рук главы городского округа Станислава Каторова, сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета.

«Торжественная церемония по вручению паспортов РФ прошла в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня. Помимо главы Реутова Станислава Каторова, в ней приняли участие начальник управления образования администрации городского округа Иван Гетман и начальник миграционного пункта № 7, подполковник полиции Елена Логецкая», — уточняется в пресс-релизе.

Паспорта получили пятеро школьников, наиболее отличившиеся в учебе, внеклассных занятиях и спорте, чьи четырнадцатые дни рождения выпали на предшествующий празднованию Дня России период. Глава Реутова Станислав Каторов пожелал ребятам успехов.

«Желаю развиваться, обязательно идти вперед, ставить перед собой только самые высокие цели и отвечать за свои поступки. Словом, учитесь, стремитесь использовать все новое. Я каждого из вас поздравляю с сегодняшним событием. Успехов вам!», — сказал Каторов.

В подарок юные россияне получили книгу по истории Российского государства.