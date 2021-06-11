РИАМО - 11 июн. Семьи, которые путешествуют по России вместе с детьми, смогут приобрести билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, сообщает Газета.ru.

Разницу между обычной и льготной ценой билета перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования соответствующей программы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, льготные тарифы будут действовать для поездок в купе. Приобрести такие билеты смогут семьи, у которых есть один или несколько детей.

Льготный тариф будет рассчитываться как разница между ценой билета в купе и 50% его цены в плацкарте. Купить льготный билет можно будет в любом направлении. Программа будет действовать для самостоятельных путешественников и организованных туристов.

На субсидирование льготных тарифов планируется выделить свыше 1,3 млрд рублей. Соответствующие средства предусмотрены в федеральном бюджете.

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