РИАМО - 11 июн. «Мосинжпроект» на своих строительных объектах использует комплексные решения по безопасности на производстве, в том числе при высотных работах. Так, используются специальные ограждения, тросы и крепления страховочной системы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мосинжпроект» выступает оператором ключевых градостроительных программ Москвы, и высокие стандарты безопасности при строительстве объектов для холдинга являются основополагающими. В компании ведется модернизация интегрированной системы управления охраны труда и промышленной безопасности на объектах строительства», - сказал генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

По его словам в компании постоянно повышают уровень общей культуры безопасного труда. Все строительные площадки компании снабжаются самым современным оборудованием в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

Гендиректор холдинга напомнил, что в ближайшее время компания начнет строительство надземной части башни Национального космического центра высотой 288 метров со шпилем, которую сама спроектировала. Для этого внедряются новейшие подходы, решения и оборудование для высотных работ.

Например, для этого используют анкерные столбы, специальные ограждения, а также средства индивидуальной защиты: тросы и крепления страховочной системы.

По словам Юрия Кравцова, повысить уровень охраны труда и здоровья строителей, чтобы создать более безопасную и продуктивную рабочую среду, позволяют не только технологии, но и обучение персонала, и регулярные плановые проверки.

«Работа на объектах строительства и, в частности, высотное строительство – это сложная и ответственная работа, и мы будем стремиться к достижению высоких результатов производственной деятельности без происшествий и травматизма, поскольку обеспечение безопасности наших сотрудников, где бы они ни работали, – важнейший приоритет «Мосинжпроекта», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Ранее компания ввела на своих стройплощадках квалификационную маркировку касок для контроля доступа персонала к определенным видам работ.