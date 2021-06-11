РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 июн. В рамках вокального фестиваля «Лето. Музыка. Парк.» в Щелковском городском парке культуры и отдыха проходят выступления вокалистов и музыкальных групп, фестиваль стартовал 1 июня и продлится до 31 августа, сообщается в группе администрации в соцсети «Вконтакте».



Этот масштабный фестиваль стартовал по всему Подмосковью. Его идея – развивать исполнительские навыки в различных музыкальных жанрах и направлениях.

Участие в фестивале позволит сольным исполнителям и коллективам выступить перед широкой аудиторией. На время прохождения фестиваля сценическими площадками для исполнителей станут парки Подмосковья.



Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке: http://amp.gs/jIlNt Прием заявок осуществляется до 14 июня.