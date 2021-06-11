РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Жителей Подольска приглашают 17 июня принять участие в вебинаре по декларированию доходов физлиц, условиях и порядке получения налоговых вычетов, в том числе в упрощенном порядке, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в округе.

УФНС России по Московской области приглашает 17 июня в 11:00 принять участие в онлайн-конференции по теме «Декларационная кампания 2021», которая проводится на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation».

Участники онлайн-конференции узнают об особенностях декларирования доходов физическими лицами в текущем году, условиях и порядке получения налоговых вычетов, в том числе в упрощенном порядке.

Отдельное внимание уделят изменениям в части проведения камеральной налоговой проверки для физических лиц, не представивших налоговую декларацию по доходам от продажи и (или) дарения объектов недвижимого имущества.

На вебинаре выступит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Московской области Елена Глазунова. Модератор мероприятия - председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Во время вебинара предусмотрена возможность задать вопросы в чате. Также их можно заранее направить на e-mail: rubishcheva@medpharma.ru.иДля участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.