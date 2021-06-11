РИАМО - 11 июн. В текущем году в 50 муниципалитетах Подмосковья отремонтировали свыше 2,1 тыс. подъездов, всего в этом году планируется отремонтировать 13 тыс. подъездов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что на текущий момент в разной степени готовности находится около 2,3 тыс. подъездов.

Ремонт подъездов проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главная задача состоит в том, чтобы улучшить качество жизни подмосковных жителей, а также привести подъезды к виду, который отвечает пожеланиям самих жильцов.

Свыше 83 тыс. подъездов отремонтировано в Московской области в рамках программы «Мой подъезд» с 2016 года. Программой предусматривается полная творческая свобода и контроль за реализацией работ жителями домов. Так, жители сами выбирают цвет свет, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.