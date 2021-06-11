РИАМО - 11 июн. Работы по реконструкции станции Кривандино Казанского направления МЖД начнутся 13 июня, там реконструируют островную платформу, построят навесы от дождя и снега, а также заменят освещение, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Станция располагается в городском округе Шатура. Также там установят систему громкоговорящего оповещения, табло и стойки экстренной связи. Кроме этого, будет построен пандус для маломобильных групп населения.

«В период проведения строительно-монтажных работ посадка и высадка пассажиров будет проводиться на временной деревянной платформе. Она оснащена навесами от осадков, освещением, лестничным сходом и пандусом», - сказали в пресс-службе.

ЦППК реконструировала и модернизировала 6 ж/д станций в Подмосковье в 2020 г>>