РИАМО - 11 июн. Курс евро на торгах Московской биржи снизился до 87 рублей, такого показателя не отмечали с 17 марта текущего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом в начале торгового дня стоимость иностранных валют росла: евро - до 87,36 рубля, доллара - до 71,8 рубля.

В настоящее время правительство России разрабатывает способы снизить влияние доллара на экономику страны. Для этого в течение июня планируется сократить долю долларов в Фонде национального благосостояния.