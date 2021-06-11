РИАМО - 11 июн. Тематический поезд, оформленный в стиле сборной команды России по футболу, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро, передает корреспондент РИАМО.
Футбольный поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии один месяц. На бортах метропоезда изображены участники сборной России по футболу. Внутри вагона можно узнать об их спортивных достижениях.
Московский метрополитен выпустил тематическую карту «Тройка» с изображением игроков российской сборной, в ассортименте 27 вариантов.
«У поезда прекрасная информативная составляющая. Я сам с большим интересом прошелся по поезду и узнал, что есть футболисты, которые играли за сборную дольше, чем я», - рассказал футболист Алексей Смертин.
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