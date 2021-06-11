РИАМО - 11 июн. Тематический поезд, оформленный в стиле сборной команды России по футболу, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро, передает корреспондент РИАМО.

«Этот поезд посвящен спорту, нашей сборной. Это наш способ поддержать их и оказать моральную поддержку. Я очень рада, что наши пассажиры будут приобщены к спорту и смогут больше узнать о наших футболистах», - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Футбольный поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии один месяц. На бортах метропоезда изображены участники сборной России по футболу. Внутри вагона можно узнать об их спортивных достижениях.

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«У поезда прекрасная информативная составляющая. Я сам с большим интересом прошелся по поезду и узнал, что есть футболисты, которые играли за сборную дольше, чем я», - рассказал футболист Алексей Смертин.

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