РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи ж/д станции, они разъяснили пешеходам правила безопасности, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы проводили разъяснительные беседы с пешеходами о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части и о необходимости использования световозвращателей в темное время суток. Акция «Пешеход на переходе» была проведена на наиболее оживленном нерегулируемом пешеходном переходе в Люберцах - вблизи железнодорожной станции.

Госавтоинспекторы отметили важность «визуального контакта» с водителем, чтобы пешеход понимал, что его пропускают на «зебре».

Водителям рекомендовали быть особо внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и предоставлять преимущество в движении пешеходам, особенно несовершеннолетним. В свою очередь юных пешеходов обязали соблюдать правила дорожного движения во время летних каникул и подарили им световозвращающие значки.