РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Команда легкоатлетов Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» завоевала золото на областных соревнованиях, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В первенстве ГКУ МО «Мособлпожспас» по легкоатлетическому кроссу среди работников госучреждений состязались 56 пожарных и спасателей из Подмосковья. В кроссе на дистанции три километра участвовали по 4 человека от каждой команды. Победители и призеры были определены по среднему времени забега всех участников команды.

В итоге первое место заняло Люберецкое территориальное управление, второе – Ногинское территориальное управление, третье - у Подольского.

По итогам забегов в личном зачете третье место занял пожарный 262-ПЧ Люберец Виктор Зозуля.