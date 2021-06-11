РИАМО - 11 июн. В пятницу в Москве выпадет 12 мм осадков, всего за ближайшие дни на город выльется половина июньской нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Дожди начнут становиться слабее. Уже 13-14 июня температура повысится до 24-25 градусов. Летняя погода в столицу вернется во второй половине месяца.

На текущий момент в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром с порывами до 15-17 м/с действует «желтый» уровень погодной опасности.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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